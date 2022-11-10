"Вразливі під час перетину Дніпра": у розвідці Британії розповіли, як ЗС РФ відійдуть із Херсона

Ймовірно, відхід росіян на лівий берег Дніпра на Херсонщині триватиме кілька днів. Водночас ЗС РФ використовуватимуть оборонні позиції та артилерію, щоб прикривати сили, що відходять.

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Російські війська мають обмежені пункти перетину через Дніпро в Херсонській області. Тому окупанти будуть вразливими під час відходу з правого на лівий берег Дніпра у регіоні. Про це повідомляють у розвідці Великобританії.

Ймовірно, відхід росіян на лівий берег Дніпра на Херсонщині триватиме кілька днів. При цьому ЗС РФ використовуватимуть оборонні позиції та артилерію, щоб прикривати сили, що відходять.

У Міноборони Британії розповіли, що під час відходу російські війська знищили кілька мостів та замінували територію, щоб уповільнити просування ЗСУ. Фахівці зазначають, що втрата Херсона завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси.

Розвідники також заявили, що здатність Росії підтримувати свої сили на цьому напрямі опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання.

Нагадаємо, 10 листопада в Генштабі прокоментували передбачуваний вихід ЗС РФ із Херсона. У відомстві заявили, що це є результатом активних дій української армії. Водночас в українському командуванні поки не підтверджують і не спростовують відхід окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що минулої доби українським військам вдалося звільнити 12 населених пунктів у Херсонській області. Бійці просунулися на 7 км у двох напрямках.

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що Росія хоче перетворити Херсон на "місто смерті". За його словами, російські військові готують артилерію на лівому березі для обстрілу міста. Крім того, окупанти мінують усе, зокрема, квартири та каналізацію.