Огневой контроль за дорогами на Крым: как поменяется война после отхода ВС РФ из Херсона

Для Украины освобождение Херсона станет стратегическим успехом, который позволит лоббировать свои интересы. А для РФ это такого же уровня поражение.

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Отход российских войск из Херсона — это самое большое достижение ВСУ в битве за юго-восток. Теперь ход войны меняет положение дел для обеих сторон. Об этом сообщает Financial Times.

Уход для России из Херсона был неизбежен, считают западные и украинские чиновники. Этот шаг стал очередным доказательством, что ВСУ могут наносить больше ущерба все более меньшим задачам Москвы. Однако даже быстрое возвращение Херсона под контроль ВСУ не вызовет разгром российских линий. Оккупанты отступают на другой берег Днепра, где уже несколько недель сооружаются оборонительные рубежи.

Помимо своей символической ценности как единственного областного центра, захваченного Россией в ходе более чем восьмимесячного вторжения, Херсон имеет большую ценность в качестве стратегического места, откуда Украина может перекалибровать свое контрнаступление. Ведь Херсонская область ведет на оккупированный Крым, через который РФ перебрасывает снабжение для своих войск.

Освобождение Херсона поставит под огневой контроль для ракетных систем дорог на Крым. А отсюда Россия будет вынуждена перекинуть больше войск для защиты захваченных регионов.

"Херсонская область стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, используемых русскими в качестве линий снабжения. Это будет очень большой удар по российским силам", — заявил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

Украина помимо возвращения своих территорий сможет с деоккупацией Херсона лучше лоббировать свою поддержку на Западе. Заходить в областной центр армия будет постепенно. Как утверждает издание, самые боеспособные части ВС РФ еще не отступили из Херсона. Поэтому Украине важно не дать им выйти целыми.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области.

Также сообщалось, что ВС РФ минирует все в Херсоне. Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что оккупанты готовятся уничтожать Херсон с левого берега Днепра.