Вогневий контроль за дорогами на Крим: як зміниться війна після відходу ЗС РФ із Херсона

Для України визволення Херсона стане стратегічним успіхом, що дозволить лобіювати свої інтереси. А для РФ це такого ж рівня поразка.

Related video

Відхід російських військ із Херсона — це найбільше досягнення ЗСУ у битві за південний схід. Тепер перебіг війни змінює стан справ обох сторін. Про це повідомляє Financial Times.

Відхід для Росії з Херсона був неминучим, вважають західні та українські чиновники. Цей крок став черговим доказом, що ЗСУ можуть завдавати більше збитків дедалі меншим завданням Москви. Проте, навіть швидке повернення Херсона під контроль ЗСУ не спричинить розгром російських ліній. Окупанти відступають на інший берег Дніпра, де вже кілька тижнів споруджуються оборонні рубежі.

Крім своєї символічної цінності, як єдиного обласного центру, захопленого Росією під час більш ніж восьмимісячного вторгнення, Херсон має велику цінність як стратегічне місце, звідки Україна може перекалібрувати свій контрнаступ. Адже Херсонська область веде до окупованого Криму, через який РФ перекидає постачання для своїх військ.

Звільнення Херсона поставить під вогневий контроль ракетних систем дороги на Крим. Звідси Росія буде змушена перекинути більше військ для захисту захоплених регіонів.

"Херсонська область стратегічно важлива з військового погляду, оскільки вона дає нам вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються російськими як лінії постачання. Це буде дуже великий удар по російських силах", — заявив радник Міноборони України Сергій Кузан.

Україна, крім повернення своїх територій, зможе з деокупацією Херсона краще лобіювати свою підтримку на Заході. Заходити до обласного центру армія поступово. Як стверджує видання, найбоєздатніші частини ЗС РФ ще не відступили з Херсона. Тому Україні важливо не дати їм вийти цілими.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Херсонській області.

Також повідомлялося, що ЗС РФ мінує все у Херсоні. Радник голови ОП Михайло Подоляк упевнений, що окупанти готуються знищувати Херсон із лівого берега Дніпра.