Генштаб ВСУ назвал освобожденные населенные пункты в Херсонской области (карта)

ВС РФ, осуществляя отвод войск из Херсона, массово грабят населенные пункты и минируют гражданские объекты.

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Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешного контрнаступления на Херсонском направлении в течение 9 ноября освободили двенадцать населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 ноября.

В частности, командование официально подтвердило деоккупацию 12 населенных пунктов Херсонской области в ходе контрнаступления.

По данным Генштаба, украинские военнослужащие освободили следующие села и поселки:

Дудчаны;

Пятихатки;

Борозенское;

Садок;

Безводное;

Ищенка;

Костромка;

Краснолюбецк;

Калиновское;

Бобровый Угол;

Безымянное;

Благодатное.

[ + – ] ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине [ + – ] ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине [ + – ] ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии", — говорится в утренней сводке Генштаба.

Командование также отмечает, что ВС РФ, осуществляя отвод войск из Херсона, массово грабят населенные пункты. Помимо этого, оккупанты, отступая с занятых позиций, уничтожают ЛЭП, объекты транспортной и критической инфраструктуры.

"В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинке и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, также имеются факты подрывов среди гражданского населения", — резюмировали в Генштабе, комментируя ситуацию на Херсонском направлении.

Отметим, что ранее издание The Financial Times комментировало успешное контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении. По данным журналистов, в случае деоккупации Херсона украинские военнослужащие смогут обстреливать автомагистрали, которые связывают с аннексированным Крымом.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как проходит контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении и называл освобожденные населенные пункты в регионе.