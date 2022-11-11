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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в Херсонской области Отвод войск РФ из Херсона

Генштаб ВСУ назвал освобожденные населенные пункты в Херсонской области (карта)

Контрнаступление ВСУ Херсон освобождение деоккупация
12 населенных пунктов были освобождены в Херсонской области

ВС РФ, осуществляя отвод войск из Херсона, массово грабят населенные пункты и минируют гражданские объекты.

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Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешного контрнаступления на Херсонском направлении в течение 9 ноября освободили двенадцать населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 ноября.

В частности, командование официально подтвердило деоккупацию 12 населенных пунктов Херсонской области в ходе контрнаступления.

По данным Генштаба, украинские военнослужащие освободили следующие села и поселки:

  • Дудчаны;
  • Пятихатки;
  • Борозенское;
  • Садок;
  • Безводное;
  • Ищенка;
  • Костромка;
  • Краснолюбецк;
  • Калиновское;
  • Бобровый Угол;
  • Безымянное;
  • Благодатное.
Контрнаступление ВСУ Херсонская область освобождение деоккупация населенные пункты Fullscreen
ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине
Контрнаступление ВСУ Херсонская область освобождение деоккупация населенные пункты Fullscreen
ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине
Контрнаступление ВСУ Херсонская область освобождение деоккупация населенные пункты Fullscreen
ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине
Контрнаступление ВСУ Херсонская область освобождение деоккупация населенные пункты
Контрнаступление ВСУ Херсонская область освобождение деоккупация населенные пункты
Контрнаступление ВСУ Херсонская область освобождение деоккупация населенные пункты

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии", — говорится в утренней сводке Генштаба.

Командование также отмечает, что ВС РФ, осуществляя отвод войск из Херсона, массово грабят населенные пункты. Помимо этого, оккупанты, отступая с занятых позиций, уничтожают ЛЭП, объекты транспортной и критической инфраструктуры.

"В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинке и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, также имеются факты подрывов среди гражданского населения", — резюмировали в Генштабе, комментируя ситуацию на Херсонском направлении.

Отметим, что ранее издание The Financial Times комментировало успешное контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении. По данным журналистов, в случае деоккупации Херсона украинские военнослужащие смогут обстреливать автомагистрали, которые связывают с аннексированным Крымом.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как проходит контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении и называл освобожденные населенные пункты в регионе.