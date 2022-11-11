Россия может использовать электромагнитное оружие против Украины, – The Times

Как заявляют эксперты, у ВС РФ есть ЭМИ-оружие, которое может вывести из строя объекты инфраструктуры.

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Российский спецназ в Украине оснащен оружием, которое позволяет выводить из строя все электронные устройства в радиусе более 10 км. Об этом сообщает The Times.

Удар электромагнитным импульсом может вывести из строя гражданскую инфраструктуру Украины, что может нанести сокрушительный удар по способности защищаться. Для этого в РФ разработали неядерные ЭМИ-боеприпасы, которые можно запускать с Земли.

"Удары ЭМИ оставляют очень мало видимых следов, поэтому трудно узнать, применялся ли уже один из них, не находясь на земле для расследования", — заявил Джастин Брок, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института вооружений (RUSI).

Сейчас РФ пытается вывести из строя электроэнергетику и водоснабжения в Украине. Удар ЭМИ-снарядом сможет нанести серьезный ущерб украинской инфраструктуре. Массовых человеческих жертв, как в случае прямой ядерной атаки, не будет, но ядерный ЭМИ-удар все равно будет рассматриваться как акт значительной эскалации и, вероятно, вызовет ответную реакцию со стороны НАТО.

Томас Витингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе в RUSI, сказал, что Запад давно рассматривал удар ЭМИ как прелюдию к ядерной войне, и его использование в Украине может быть истолковано НАТО как шаг к более смертоносным ядерным атакам.

Однако вероятность этого не так высока. Директор по исследовании геополитики Джеймс Роджерс считает, что Путин ищет передышки, электромагнитная атака могла бы переломить ситуацию.

"Удар ЭМИ мог бы обеспечить тот прорыв, который переломил бы для него (Путина) ситуацию. Но я не думаю, что он уже в этом положении. Настоящая ступенька к эскалации — если она есть — это если украинцы вернут утраченную ими территорию и начнут поход на Крым", — считает аналитик.

Напомним, в РФ заявили об успешном использовании электромагнитных ружей "Ступор". Он глушит сигналы БПЛА, лишая контроля оператора.

Ранее в КБ "Южное" заявляли, что они разрабатывают электромагнитное оружие против БПЛА.