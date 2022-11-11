Росія може використати електромагнітну зброю проти України, – The Times

Як заявляють експерти, у ЗС РФ є ЕМІ-зброя, яка може вивести з ладу об'єкти інфраструктури.

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Російський спецназ в Україні оснащений зброєю, яка дозволяє виводити з ладу всі електронні пристрої в радіусі понад 10 км. Про це повідомляє The Times.

Удар електромагнітним імпульсом може вивести з ладу громадянську інфраструктуру України, що може завдати нищівного удару по здатності захищатися. Для цього в РФ розробили неядерні ЕМІ-боєприпаси, які можна запускати із Землі.

"Удари ЕМІ залишають дуже мало видимих слідів, тому важко дізнатися, чи застосовувався вже один із них, не перебуваючи на землі для розслідування", — заявив Джастін Брок, старший науковий співробітник аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту озброєнь (RUSI).

Наразі РФ намагається вивести з ладу електроенергетику та водопостачання в Україні. Удар ЕМІ-снарядом зможе завдати серйозної шкоди українській інфраструктурі. Масових людських жертв, як у разі прямої ядерної атаки, не буде, але ядерний ЕМІ-удар все одно розглядатиметься як акт значної ескалації і, ймовірно, викличе реакцію у відповідь з боку НАТО.

Томас Вітінгтон, експерт з радіоелектронної боротьби в RUSI, сказав, що Захід давно розглядав удар ЕМІ як прелюдія до ядерної війни, і його використання в Україні може бути витлумачене НАТО як крок до більш смертоносних ядерних атак.

Однак ймовірність цього не така висока. Директор з дослідження геополітики Джеймс Роджерс вважає, що Путін шукає перепочинку, електромагнітна атака могла б переламати ситуацію.

"Удар ЕМІ міг би забезпечити той прорив, який переламав би для нього (Путіна) ситуацію. Але я не думаю, що він уже в цьому становищі. Справжня сходинка до ескалації — якщо вона є — це якщо українці повернуть втрачену ними територію та почнуть похід на Крим", — вважає аналітик.

Нагадаємо, в РФ заявили про успішне використання електромагнітних рушниць "Ступор". Він глушить сигнали БПЛА, позбавляючи контролю оператора.

Раніше у КБ "Південне" заявляли, що вони розробляють електромагнітну зброю проти БПЛА.