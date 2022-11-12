ВС РФ прячет войска в церквях, школах, больницах для обстрела Украины, — Генштаб ВСУ

Россияне изо всех сил пытаются удержать оккупированные территории, укрепляя оборонительные рубежи на фоне контрнаступления защитников Украины.

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На временно оккупированных территориях российская армия размещает свои позиции на различных гражданских объектах, чтобы спрятаться от обстрелов. Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook утром 12 ноября.

ВС РФ использует здания и территорию больниц, школ, церквей и других религиозных организаций, чтобы размещать живую силу, военную технику, а также артиллерию и минометные огневые точки. Пользуясь таким прикрытием, оккупанты за сутки совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Российская армия укрепляет оборонные рубежи на левом берегу Днепра, чтобы удержать захваченные территории Херсонской и Запорожской областей. В то же время, россияне наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВС РФ также постоянно обстреливает позиции ВСУ всей линии фронта, а также критическую инфраструктуру и дома мирных жителей.

Украинские войска уничтожают россиян, нанося точные удары по сосредоточиям вражеских войск. Генштаб подтвердил успешную атаку в Запорожской области, состоявшуюся 10 ноября, в результате которой ВС РФ потеряли ранеными более 100 человек, информация о погибших пока уточняется.

Тем временем, на оккупированных территориях накаляются отношения между чеченскими подразделениями и мобилизованными военнослужащими. Накануне в городе Макеевка Донецкой области конфликт перерос в стычку, которая привела к ранению трех человек.

Ранее аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что ВСУ быстро завершат освобождение правого берега Херсонской области. По мнению экспертов, у россиян больше нет возможностей для удержания территорий к западу от Херсона, но часть войск могут остаться, чтобы вести партизанскую деятельность.

Писали также, что российские войска вырыли новые окопы в Новой Каховке. Как показывают спутниковые снимки, оккупанты вырыли траншеи к северу от Каховской ГЭС и на острове Коса, готовясь встречать Силы обороны Украины. Специалисты считают, что ВСУ не будет атаковать в лоб, а использует освобожденные территории для планомерного уничтожения россиян с помощью артиллерии.