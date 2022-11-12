ЗС РФ ховає війська в церквах, школах, лікарнях для обстрілу України, — Генштаб ЗСУ

Росіяни щосили намагаються утримати окуповані території, зміцнюючи оборонні рубежі на тлі контрнаступу захисників України.

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На тимчасово окупованих територіях російська армія розміщує свої позиції на різних цивільних об'єктах, щоб сховатися від обстрілів. Про це пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомила у Facebook вранці 12 листопада.

ЗС РФ використовують будівлі й територію лікарень, шкіл, церков та інших релігійних організацій, щоб розміщувати живу силу, військову техніку, а також артилерію та мінометні вогневі точки. Користуючись таким прикриттям, окупанти за добу здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Російська армія зміцнює оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, щоб утримати захоплені території Херсонської та Запорізької областей. Водночас росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗС РФ також постійно обстрілює позиції ЗСУ по всій лінії фронту, а також критичну інфраструктуру та будинки мирних жителів.

Українські війська знищують росіян, завдаючи точних ударів по зосередженнях ворожих військ. Генштаб підтвердив успішну атаку в Запорізькій області, що відбулася 10 листопада, внаслідок якої ЗС РФ втратили пораненими понад 100 осіб, інформація про загиблих поки що уточнюється.

Водночас на окупованих територіях розпалюються відносини між чеченськими підрозділами та мобілізованими військовослужбовцями. Напередодні в місті Макіївка Донецької області конфлікт переріс у сутичку, що призвела до поранення трьох людей.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, що ЗСУ швидко завершать звільнення правого берега Херсонської області. На думку експертів, росіяни більше не мають можливостей для утримання територій на захід від Херсона, але частина військ можуть залишитися, щоб вести партизанську діяльність.

Писали також, що російські війська викопали нові окопи в Новій Каховці. Як показують супутникові знімки, окупанти викопали траншеї на північ від Каховської ГЕС та на острові Коса, готуючись зустрічати Сили оборони України. Фахівці вважають, що ЗСУ не атакуватиме в лоб, а використовує звільнені території для планомірного знищення росіян за допомогою артилерії.