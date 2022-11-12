"Мы остановили Россию": Зеленский рассказал о главных военных успехах Украины (видео)

Провести контрнаступление и освободить оккупированные территории ВСУ помогло зарубежное оружие, в первую очередь — артиллерия.

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Украине удалось сломить военную инициативу России и уничтожить значительную часть российских сил. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе на войне в интервью телеканалу CNN.

Глава государства подтвердил заявление Пентагона о том, что Россия потеряла в Украине половину танков и большую часть высокоточных боеприпасов, а также задействовала около 80% всех сухопутных сил. По информации Владимира Зеленского, эти данные "более-менее соответствуют реальности", хотя подлинную статистику потерь никто не знает, особенно о количестве погибших. Президент добавил, что решающую роль сыграло новейшее вооружение, которое Украине передали зарубежные партнеры.

"Артиллерия, которой нам помогали США и Европейский союз, должна была сломать инициативу, с которой Россия пришла к нам 24 февраля. И эту военную инициативу мы сломали, мы их остановили, деоккупировали большую часть нашей территории. И тут действительно помогла артиллерия, новейшие технологии. Мы никогда не использовали лживых заявлений Российской Федерации о "грязных бомбах", ядерных выбросов и тому подобного", — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что украинцы не начинали войну, но они оказались готовы к боевым действиям благодаря помощи западных партнеров. Украинское общество смогло объединиться и успешно противостоять российской агрессии.

"Я удивлен такой мощи одного государства, удивлен такой скорости всего мира, всего мирового общества, которое объединилось вокруг Украины", — прокомментировал Зеленский.

[ + – ] Интервью Владимира Зеленского CNN

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о возвращении Херсона из оккупации. Он обратил внимание, что жители города еще до прибытия ВСУ начали убирать российскую символику, показывая свою поддержку.

В Пентагоне подсчитали, что ВС РФ потеряли в Украине более 100 тысяч человеку убитыми или раненными. Как считает американский генерал Марк Милли, количество боевых потерь украинской и российской армии может примерно совпадать.