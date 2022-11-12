"Ми зупинили Росію": Зеленський розповів про головні військові успіхи України (відео)

Провести контрнаступ і звільнити окуповані території ЗСУ допомогла закордонна зброя, насамперед — артилерія.

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Україні вдалося зламати військову ініціативу Росії та знищити значну частину російських сил. Український президент Володимир Зеленський розповів про прогрес на війні в інтерв'ю телеканалу CNN.

Глава держави підтвердив заяву Пентагону про те, що Росія втратила в Україні половину танків і більшу частину високоточних боєприпасів, а також задіяла близько 80% усіх сухопутних сил. За інформацією Володимира Зеленського, ці дані "менш відповідають реальності", хоча справжню статистику втрат ніхто не знає, особливо про кількість загиблих. Президент додав, що вирішальну роль відіграло найновіше озброєння, яке Україні передали зарубіжні партнери.

"Артилерія, якою нам допомагали США та Європейський союз, мала зламати ініціативу, з якою Росія прийшла до нас 24 лютого. І цю військову ініціативу ми зламали, ми їх зупинили, деокупували більшу частину нашої території. І тут справді допомогла артилерія, новітні технології. Ми ніколи не використовували брехливі заяви Російської Федерації про "брудні бомби", ядерні викиди тощо", — заявив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що українці не розпочинали війну, але вони виявилися готовими до бойових дій завдяки допомозі західних партнерів. Українське суспільство змогло об'єднатися й успішно протистояти російській агресії.

"Я здивований такою могутністю однієї держави, здивований такою швидкістю всього світу, всього світового суспільства, яке об'єдналося навколо України", — прокоментував Зеленський.

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського CNN

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про повернення Херсона з окупації. Він зазначив, що жителі міста ще до прибуття ЗСУ почали прибирати російську символіку, показуючи свою підтримку.

У Пентагоні підрахували, що ЗС РФ втратили в Україні понад 100 тисяч людей убитими або пораненими. Як вважає американський генерал Марк Міллі, кількість бойових втрат української та російської армії може приблизно співпадати.