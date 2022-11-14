Россия пыталась "перевоспитать" украинцев в Херсоне, это не сработало, – NYT

Все попытки слепить из местного населения "новых граждан России" оказались безуспешными. Оккупанты не смогли насадить даже свою валюту.

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Россия пыталась "перевоспитать" украинское население в оккупированном Херсоне и сделать из местных "россиян", но это не сработало. Об этом в своем репортаже пишет The New York Times.

"Он [Херсон] был центром амбициозной российской кампании по ассимиляции граждан и искоренению украинской идентичности — цель, которую президент Владимир Путин ставил для всей Украиной, если бы его вооруженные силы были более успешными", –– пишет издание.

Как отмечает издание, захватчики запрещали в областном центре украинские песни, пытались ввести в обращение российские рубли, говорили студентам, что теперь они "русские", но все эти попытки оказались безуспешными.

В качестве одного из примеров журналисты приводят историю местной жительницы Ирины Дягилевой, дочка которой продолжала ходить в школу во время оккупации. В этот период в программу включили обязательное исполнение гимна России, но учителя игнорировали "нововведение". Вместо этого детей приветствовали словами "Слава Украине!"

О своем опыте рассказывает и херсонка Ольга Малярчук, работающая в таксопарке. Россияне требовали от нее расплачиваться в рублях, но она продолжала платить в гривнах. Комментируя российскую пропаганду, которую захватчики транслировали по телевизору, а также с помощью многочисленных билбордов в городе, женщина говорит: "Это просто не сработало".

Как считает другой горожанин Сергей Блошко, россияне пытались подавить проукраинское население.

"То, что здесь произошло, было этнической чисткой", –– рассказал он журналистам.

О многом говорит даже то, как две армии –– российская и украинская –– входили в город.

"Когда наши солдаты въезжали, их пулеметы были направлены вверх, в воздух. Когда входили русские, их оружие было направлено на людей. Это все объясняет. При этом они говорили, что они наши освободители", –– подчеркивает мужчина.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября. Местные жители массово встречали украинских бойцов в центре областного центра, над зданием ОГА водрузили флаг Украины.

Советник мэра города Роман Головня рассказал, что в освобожденном Херсоне критически не хватает воды, лекарств и продуктов питания.

13 ноября украинские военные подняли государственный флаг на Антоновском мосту в освобожденном Херсоне, тем самым положив конец оккупации правобережной части территории Украины.