Росія намагалася "перевиховати" українців у Херсоні, це не спрацювало, — NYT

Усі спроби зліпити з місцевого населення "нових громадян Росії" виявилися безуспішними. Окупанти не змогли навіть закріпити свою валюту.

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Росія намагалася "перевиховати" українське населення в окупованому Херсоні та зробити з місцевих "росіян", але це не спрацювало. Про це у своєму репортажі пише The New York Times.

"Він [Херсон] був центром амбітної російської кампанії з асиміляції громадян та викорінення української ідентичності — ціль, яку президент Володимир Путін ставив для всієї України, якби його збройні сили були успішнішими", — пише видання.

Як зазначає видання, загарбники забороняли в обласному центрі українські пісні, намагалися ввести в обіг російські рублі, казали студентам, що тепер вони "росіяни", але всі ці спроби виявилися безуспішними.

Як один із прикладів журналісти наводять історію місцевої мешканки Ірини Дягілєвої, донька якої продовжувала ходити до школи під час окупації. У цей період в програму додали обов'язкове виконання гімну Росії, але вчителі ігнорували "нововведення". Натомість дітей вітали словами "Слава Україні!"

Про свій досвід розповідає і херсонка Ольга Малярчук, яка працює у таксопарку. Росіяни вимагали від неї розплачуватись у рублях, але вона продовжувала платити у гривнях. Коментуючи російську пропаганду, яку загарбники транслювали через телевізор, а також за допомогою численних білбордів у місті, жінка каже: "Це просто не спрацювало".

Як вважає інший городянин Сергій Блошко, росіяни намагалися придушити проукраїнське населення.

"Те, що тут сталося, було етнічною чисткою", — розповів він журналістам.

Багато про що говорить навіть те, як дві армії — російська та українська — входили до міста.

"Коли наші солдати в'їжджали, їхні кулемети були спрямовані вгору, у повітря. Коли входили росіяни, їхня зброя була спрямована на людей. Це все пояснює. Водночас вони говорили, що вони наші визволителі", — наголошує чоловік.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада. Місцеві жителі масово зустрічали українських бійців у центрі обласного центру, над будинком ОДА поставили прапор України.

Радник мера міста Роман Головня розповів, що у звільненому Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.

13 листопада українські військові підняли державний прапор на Антонівському мості у звільненому Херсоні, поклавши цим край окупації правобережної частини території України.