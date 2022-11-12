Близька до гуманітарної катастрофи: радник мера розповів про ситуацію в Херсоні

За словами Романа Головні, у місті найбільше бракує питної та технічної води, а також медикаментів.

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У звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків і продуктів харчування. Про це розповів радник мера міста Роман Головня в ефірі національного телемарафону в суботу, 12 листопада.

За його словами, ситуація в деокупованому місті важка та наближається до гуманітарної катастрофи.

"Зараз критично не вистачає в місті насамперед води, тому що водопостачання практично відсутнє в місті. Наразі не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що його не випікають, немає електроенергії", — сказав Головня.

Радник міського голови також розповів, що в місті проблеми з продуктами харчування.

Головня також повідомив в ефірі національного телемарафону про те, що незабаром усі проблеми з нестачею ліків і продовольства будуть вирішені.

"Формуються гуманітарні вантажі — зокрема, з Миколаєва. А окремі машини з ним уже прибули в Херсон", — сказав чиновник.

Деокупація Херсона: що про це відомо

Уранці 11 листопада в мережі з'явилися фото та відео з Херсона, на яких було видно, як місцеві жителі вивішують у центрі міста українські прапори.

За кілька годин з'явилися відеокадри зустрічі містянами українських військових, які зайшли в місто. За інформацією ЗМІ, першими це зробили військові полку "Азов".

Дещо пізніше розвідка підтвердила повернення Херсона під контроль України.

"Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії, — попередили в ГУР. — Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений".

[ + – ] 12 листопада Офіс президента також поділився фотографіями зі звільненого Херсона

Нагадаємо, ЗСУ закликали жителів Херсона поки не повертатися в деокуповане місто через ризик постраждати від обстрілів. Окупанти, втікши на лівий берег Дніпра, обстрілюють звідти населені пункти, руйнуючи інфраструктуру та комунікації, які навряд чи встигнуть відновити до морозів.

Фокус також повідомляв про те, що Нацполіція розпочала зачистку звільненого Херсона. За словами голови відомства Ігоря Клименка, 500 співробітників правоохоронних органів уже розпочали роботу на звільнених територіях області. За два-три дні їхня кількість зросте до двох тисяч.