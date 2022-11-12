Близка к гуманитарной катастрофе: советник мэра рассказал о ситуации в Херсоне

По словам Романа Головни, в городе более всего не хватает питьевой и технической воды, а также медикаментов.

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В освобожденном от российской оккупации Херсоне критически не хватает воды, лекарств и продуктов питания. Об этом рассказал советник мэра города Роман Головня в эфире национального телемарафона в субботу, 12 ноября.

По его словам, ситуация в деоккупированном городе тяжелая и приближается к гуманитарной катастрофе.

"Сейчас критически не хватает в городе прежде всего воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе. Сейчас не хватает лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии", — сказал Головня.

Советник городского главы также рассказал, что в городе проблемы с продуктами питания.

Головня также сообщил в эфире национального телемарафона о том. что в скором времени все проблемы с нехваткой лекарств и продовольствия будут решены.

"Формируются гуманитарные грузы — в частности, из Николаева. А отдельные машины с ним уже прибыли в Херсон", — сказал чиновник.

Деоккупация Херсона: что об этом известно

Утром 11 ноября в сети появились фото и видео из Херсона, на которых было видно, как местные жители вывешивают в центре города украинские флаги.

Через несколько часов появились видеокадры встречи горожанами украинских военных, которые зашли в город. По информации СМИ, первыми это сделали военные полка "Азов".

Несколько позже разведка подтвердила возвращение Херсона под контроль Украины.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии, — предупредили в ГУР. — Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен".

[ + – ] 12 ноября Офис президента также поделился фотографиями из освобожденного Херсона

Напомним, ВСУ призвали уехавших жителей Херсона пока не возвращаться в деоккупированный город из-за риска пострадать от обстрелов. Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.

Фокус также сообщал о том, что Нацполиция начала зачистку освобожденного Херсона. По словам главы ведомства Игоря Клименко, 500 сотрудников правоохранительных органов уже начали работу на освобожденных территориях области. За два-три дня их количество вырастет до двух тысяч.