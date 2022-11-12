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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области Украина деоккупировала Херсон

Близка к гуманитарной катастрофе: советник мэра рассказал о ситуации в Херсоне

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Фото: Telegram | В освобожденном Херсоне людям больше всего не хватает воды и медикаментов

По словам Романа Головни, в городе более всего не хватает питьевой и технической воды, а также медикаментов.

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В освобожденном от российской оккупации Херсоне критически не хватает воды, лекарств и продуктов питания. Об этом рассказал советник мэра города Роман Головня в эфире национального телемарафона в субботу, 12 ноября.

По его словам, ситуация в деоккупированном городе тяжелая и приближается к гуманитарной катастрофе.

"Сейчас критически не хватает в городе прежде всего воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе. Сейчас не хватает лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии", — сказал Головня.

Советник городского главы также рассказал, что в городе проблемы с продуктами питания.

Головня также сообщил в эфире национального телемарафона о том. что в скором времени все проблемы с нехваткой лекарств и продовольствия будут решены.

"Формируются гуманитарные грузы — в частности, из Николаева. А отдельные машины с ним уже прибыли в Херсон", — сказал чиновник.

Деоккупация Херсона: что об этом известно

Утром 11 ноября в сети появились фото и видео из Херсона, на которых было видно, как местные жители вывешивают в центре города украинские флаги.

Через несколько часов появились видеокадры встречи горожанами украинских военных, которые зашли в город. По информации СМИ, первыми это сделали военные полка "Азов".

Несколько позже разведка подтвердила возвращение Херсона под контроль Украины.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии, — предупредили в ГУР. — Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен".

12 ноября Офис президента также поделился фотографиями из освобожденного Херсона

Напомним, ВСУ призвали уехавших жителей Херсона пока не возвращаться в деоккупированный город из-за риска пострадать от обстрелов. Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.

Фокус также сообщал о том, что Нацполиция начала зачистку освобожденного Херсона. По словам главы ведомства Игоря Клименко, 500 сотрудников правоохранительных органов уже начали работу на освобожденных территориях области. За два-три дня их количество вырастет до двух тысяч.