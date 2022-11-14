Холод и тьма: британская разведка рассказала, как зима повлияет на войну в Украине

Зимние холода усложнят восстановление бойцов после ранений и увеличат риск поломки оружия. Время для спасения раненых во время морозов сокращается вдвое, сообщили в Минобороны Великобритании.

Related video

С наступлением зимы условия, в которых продолжается полномасштабная война в Украине, изменятся. В частности, речь идет о сокращении светового дня, более высоком риске поломки оружия и тяжелом восстановлении после ранений на фоне морозов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По информации британского ведомства, зима изменит ситуацию на поле боя как для украинских военных, так и для сил противника. Так, световой день сократится до менее 9 часов в сравнении с 15-16 часами в разгар лета, что повлечет за собой меньшее количество наступлений и более статичные линии обороны. Помимо этого увеличивается роль приборов ночного видения, что, по мнению Минобороны Британии, еще больше усугубляет нежелание вести бои в ночное время суток.

Разведданные Великобритании также указывают на то, что средняя высокая температура снизится с 13 до 0 градусов в декабре-феврале, а войска, у которых не будет зимней одежды и жилья, с большой долей вероятности пострадают от того, что раны при низких температурах заживают хуже. Также в ведомстве сообщили, что из-за холодов время для спасения тяжелораненого солдата сокращается примерно вдвое.

"Сама погода, вероятно, проявится в увеличении количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Каждый из (этих факторов) создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск, но также создаст проблемы для обслуживания комплектов. Основные занятия, такие как чистка оружия, должны быть адаптированы к (этим) условиям, риск неисправности оружия возрастает", — говорится в сводке британской разведки.

Напомним, по данным аналитиков "Института изучения войны", Вооруженные силы Украины не будут останавливать успешное контрнаступление даже в условиях зимы.

Тем временем в Министерстве обороны отметили, что в зимний период украинские войска станут только сильнее, так как в это время в страну вернутся военнослужащие, которые проходили обучение в Великобритании.