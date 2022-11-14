Холод та пітьма: британська розвідка розповіла, як зима вплине на війну в Україні

Зимові холоди ускладнять відновлення бійців після поранень та збільшать ризик поломки зброї. Час для порятунку поранених під час морозів скорочується вдвічі, повідомили у Міноборони Великобританії.

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З настанням зими умови, за яких триває повномасштабна війна в Україні, зміняться. Зокрема, йдеться про скорочення світлового дня, вищий ризик пошкодження зброї та тяжке відновлення після поранень на тлі морозів. Про це у понеділок, 14 листопада, повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

За інформацією британського відомства, зима змінить ситуацію на полі бою як для українських військових, так і для сил противника. Так, світловий день скоротиться до менше ніж 9 годин порівняно з 15-16 годинами в розпал літа, що спричинить меншу кількість наступів і статичніші лінії оборони. Крім того, збільшується роль приладів нічного бачення, що, на думку Міноборони Британії, ще більше посилює небажання вести бої у нічний час доби.

Розвіддані Великобританії також вказують на те, що середня висока температура знизиться з 13 до 0 градусів у грудні-лютому, а війська, які не мають зимового одягу та житла, з великою ймовірністю постраждають від того, що рани при низьких температурах гояться гірше. Також у відомстві повідомили, що через холоди час для порятунку тяжко пораненого солдата скорочується приблизно вдвічі.

"Сама погода, ймовірно, проявиться у збільшенні кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів. Кожен із (цих факторів) створить додаткові проблеми для і без того низького морального духу російських військ, але також створить проблеми для обслуговування комплектів. Основні заняття, такі як чищення зброї, які мають бути адаптовані до (цих) умов, ризик несправності зброї зростає", — йдеться у зведенні британської розвідки.

Нагадаємо, за даними аналітиків "Інституту вивчення війни", Збройні сили України не зупинятимуть успішного контрнаступу навіть в умовах зими.

Тим часом у Міністерстві оборони зазначили, що в зимовий період українські війська стануть лише сильнішими, оскільки в цей час до країни повернуться військовослужбовці, які проходили навчання у Великій Британії.