Україна взимку стане сильнішою: із Британії приїдуть тисячі солдатів, — Резніков

За словами глави Міноборони, українська армія взимку проведе перегрупування та ротацію, а також поповниться бійцями, які зараз проходять навчання у Великій Британії.

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Міністр оборони України Олексій Резніков 10 листопада в інтерв'ю агентству Reuters розповів про перспективи ЗСУ на зимовий період. Глава відомства заявив, що за цей час українська армія стане сильнішою, оскільки проведе перегрупування, ротацію військ, а з Великобританії приїдуть тисячі навчених українських солдатів.

Резніков зазначив, що взимку бойові дії не будуть такими активними і це вигідно для всіх сторін, що воюють, оскільки буде час для відпочинку. Але українські збройні сили намагатимуться використати цей період максимально ефективно.

"Ми використовуємо цей час із максимальним результатом для наших збройних сил, для перегрупування, оновлення та ротації, і ми добре їх підготуємо", — сказав Резніков.

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ЗСУ вас дістануть. Чи зможуть росіяни втекти з Херсона

Міністр оборони також прокоментував ситуацію у Херсонській області. За його словами, важко передбачати дії ворога, але виведення російських військ із Херсона звільнить сили обох сторін для ведення бойових дій на інших напрямках. У зв'язку з цим є ймовірність того, що противник посилить свої позиції у Запорізькій області. У будь-якому випадку це станеться не так швидко, вважає Резніков.

"Вивести ці війська з Херсона за один-два дні не так просто. Як мінімум це займе один тиждень", — зазначив міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що на думку оглядачів Financial Times, відведення російських військ з Херсона надасть можливість ЗСУ взяти під вогневий контроль найважливіші логістичні об'єкти росіян. Йдеться про маршрути з Криму, які опиняться у зоні досяжності РСЗВ HIMARS.

Аналітики з Інституту вивчення війни ISW вважають, що Збройні сили України через настання зими не зупинятимуть свого успішного контрнаступу. Українська армія може скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого просування та завдати шкоди погано оснащеним підрозділам ЗС РФ.

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