Херсон уже у зоні дії української ствольної артилерії

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Найближчі українські розвідувальні варти вийшли на кордон менш ніж за 18 км від міста, яке Путін зовсім недавно урочисто оголосив частиною Російської Федерації і обіцяв захищати всіма силами.

Українські війська намагаються увірватися до Херсона на плечах ворога, що відступає. В районі переправ, де зосереджуються російські колони, ведеться вогонь. Оцінити ефективність, точність та щільність ураження можна буде лише після звільнення міста. Однак зараз є можливість накривати ворога не лише ракетами, а й снарядами артилерії. Стримати тиск українців росіянам за таких умов вже не вдасться.

Просування наших військ стримує насамперед щільні мінні поля, росіяни застосували багатошарове мінування, міни-пастки, мін дуже багато. Загони ж прикриття росіян ніякої завзятості в бою не виявляють і швидко тікають до Дніпра після натиску. Міни не дозволяють швидко розвернутися для атаки.

Проте темпи втечі росіян український наступ явно прискорив. Масовий результат відхід росіян на лівий берег Дніпра триває цієї ночі. Звільнення Херсона — це справа найближчого часу.

Наразі поразка росіян може бути перетворена на розгром, якщо всі необхідні боєприпаси будуть спрямовані на вогневе ураження зон зосередження російських військ на правому березі Дніпра поблизу переправ, якими росіяни виводять техніку. Завдати максимально важких втрат російським ар'єргардним частинам цілком реально. Однак не слід забувати, що ми наступали на ворога, що перевершував кількістю важкої бойової техніки і боєприпасів, часу для підготовки втечі у росіян було багато.

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