Херсон уже в зоне действия украинской ствольной артиллерии

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Ближайшие украинские разведывательные дозоры вышли на рубеж менее чем в 18 км от города, который Путин совсем недавно торжественно объявил частью Российской Федерации и обещал защищать всеми силами.

Украинские войска пытаются ворваться в Херсон на плечах отступающего врага. По району переправ, где сосредотачиваются российские колонны, ведется огонь. Оценить эффективность, точность и плотность поражения можно будет только после освобождения города. Однако сейчас есть возможность накрывать врага не только ракетами, но и снарядами артиллерии. Сдержать натиск украинцев россиянам в таких условиях уже не удастся.

Продвижение наших войск сдерживают прежде всего плотные минные поля, россияне применили многослойное минирование, мины-ловушки, мин очень много. Отряды же прикрытия россиян никакого упорствам в бою не проявляют и быстро бегут к Днепру после нажима. Мины не позволяют быстро развернуться для атаки.

Впрочем, темпы бегства россиян украинское наступления явно ускорило. Массовый исход россиян на левый берег Днепра продолжается этой ночью. Освобождение Херсона это дело ближайшего времени.

Сейчас поражение россиян может быть превращено в разгром, если все необходимые боеприпасы будут направлены на огневое поражение зон сосредоточениях российских войск на правом берегу Днепра близ переправ, по которым россияне выводят технику. Нанести максимально тяжелые потери российским арьергардным частям вполне реально. Однако не следует забывать, что мы наступали на врага, превосходящего в количестве тяжелой боевой техники и боеприпасов, времени для подготовки бегства у россиян было много.

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