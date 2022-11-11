Украина зимой станет сильнее: из Британии приедут тысячи солдат, — Резников

По словам главы Минобороны, украинская армия зимой проведет перегруппировку и ротацию, а также пополнится бойцами, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.

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Министр обороны Украины Алексей Резников 10 ноября в интервью агентству Reuters рассказал о перспективах ВСУ на зимний период. Глава ведомства заявил, что за это время украинская армия станет сильнее, так как проведет перегруппировку, ротацию войск, а из Великобритании приедут тысячи обученных украинских солдат.

Резников отметил, что зимой боевые действия не будут столь активными и это выгодно для всех воюющих сторон, поскольку будет время для отдыха. Но украинские вооруженные силы будут пытаться использовать этот период максимально эффективно.

"Мы используем это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим", — сказал Резников.

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Министр обороны также прокомментировал ситуацию в Херсонской области. По его словам, трудно предсказывать действия врага, но вывод российских войск из Херсона высвободит силы обеих сторон для ведения боевых действий на других направлениях. В связи с этим есть вероятность, что противник усилит свои позиции в Запорожской области. В любом случае это произойдет не так быстро, полагает Резников.

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Как минимум это займет одну неделю", — отметил министр обороны.

Ранее сообщалось, что по мнению обозревателей Financial Times отвод российских войск из Херсона предоставит возможность ВСУ взять под огневой контроль важнейшие логистические объекты россиян. Речь идет о маршрутах из Крыма, которые окажутся в зоне досягаемости РСЗО HIMARS.

Аналитики из Института изучения войны ISW полагают, что Вооруженные силы Украины из-за наступления зимы не будут останавливать свое успешное контрнаступление. Украинская армия может воспользоваться преимуществами замерзшей местности для более легкого продвижения и нанести ущерб плохо оснащенным подразделениям ВС РФ.

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