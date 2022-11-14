ВС РФ не вывели на боевое дежурство ни одного корабля с "Калибрами", – ОК "Юг"

Черноморский флот вывел в Черное море 12 боевых кораблей и среди них не оказалось ни одного ракетоносца.

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Российский флот не вывел в акваторию Черного моря ни одного ракетоносца с "Калибрами" на борту. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Оккупационные войска вывели в Черное море 12 боевых кораблей, среди них нет ни одного судна с ракетами "Калибр" на борту. Однако в командовании отмечают, что это не повод расслабляться. Враг в любой момент может вывести в море судна с ракетами на борту.

Также в командовании отмечают, что ВС РФ продолжают укрепляться на левом берегу Днепра. Враг пытается создать дополнительные рубежи на многоуровневых эшелонах обороны. Также в Бериславском районе войска РФ нанесли ракетный удар двумя ракетами Х-31, однако обошлось без жертв и разрушений в инфраструктуре.

Украинская авиация выполнила 4 боевых задачи по уничтожению мест сосредоточения живой силы и вооружения на левом берегу Днепра.

Напомним, еще 10 октября российские войска нацелили на Украину 40 "калибров" на кораблях в Черном море. Ракетные удары в тот день продолжались практически по всей стране.

Также сообщалось, что Украина повредила флагман Черноморского флота "Адмирала Макарова" во время атаки морским беспилотником. Корабль стал бортом к причалу, чтобы не был заметен ремонт повреждений в порту Черного моря.