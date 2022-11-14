ЗС РФ не вивели на бойове чергування жодного корабля з "Калібрами", — ОК "Південь"

Чорноморський флот вивів у Чорне море 12 бойових кораблів і серед них не було жодного ракетоносія.

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Російський флот не вивів в акваторію Чорного моря жодного ракетоносія з "Калібрами" на борту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Окупаційні війська вивели у Чорне море 12 бойових кораблів, серед них немає жодного судна з ракетами "Калібр" на борту. Однак у командуванні наголошують, що це не привід розслаблятись. Ворог будь-якої миті може вивести в море судна з ракетами на борту.

Також у командуванні зазначають, що ЗС РФ продовжує зміцнюватися на лівому березі Дніпра. Ворог намагається створити додаткові рубежі на багаторівневих ешелонах оборони. Також у Бериславському районі війська РФ завдали ракетного удару двома ракетами Х-31, проте обійшлося без жертв та руйнувань в інфраструктурі.

Українська авіація виконала 4 бойові завдання щодо знищення місць зосередження живої сили та озброєння на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, ще 10 жовтня російські війська націлили в Україну 40 "калібрів" на кораблях у Чорному морі. Ракетні удари того дня тривали практично по всій країні.

Також повідомлялося, що Україна пошкодила флагман Чорноморського флоту "Адмірала Макарова" під час атаки морським безпілотником. Корабель став бортом до причалу, щоб не було помітно ремонту пошкоджень у порту Чорного моря.