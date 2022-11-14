В Евросоюзе обучат до 50 тысяч украинских бойцов, – Боррель

Глава европейской дипломатии отметили, что поддержка Украины было правильным решением. Так как ВСУ продолжают отвоевывать свои территории.

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Страны Евросоюза планируют утвердить решение по расширению миссии по обучению украинских бойцов. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что учебная миссия для украинской армии начнет работать уже через пару недель. 14 ноября будет принято решение о ее начале работы. Миссия будет базироваться в Польше, а многие другие страны будут принимать в ней участие. Оперативный штаб будет находиться в Брюсселе, там будут координировать ее работу на стратегическом уровне.

"Мы должны продолжать поддержку Украины как военную, так и экономическую, усиливая давление на Россию. Мы обсудим объем нашей военной помощи, которая больше, чем сообщают некоторые СМИ", — добавил Боррель.

Также он добавил, что выбранная стратегия ЕС по поддержке Украина оказалось очень хорошей. ВСУ выбили врага из Херсона. Поэтому нужно продолжать поддержку Украины военными мощностями.

Миссия EUMAM Ukraine рассчитана на два года, и ее бюджет составит 106.7 млн евро. Обучение обеспечит координацию с двухсторонними мероприятиями стран-членов на поддержку Украины, а также с другими международными партнерами. Вместе с тем миссия не ограничивается только странами ЕС, в нее могут входить и третьи страны.

Напомним, Боррель заявил, что армия РФ будет полностью уничтожена, если Путин применит ядерное оружие. Ответ будет не ядерный, мощный.

Также сообщалось, что ЕС увеличит военную помощь Украине до 3 миллиардов евро. Среди выделены за счет ресурсов Европейского фонда мира.