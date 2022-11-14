У Євросоюзі навчать до 50 тисяч українських бійців, – Боррель

Глава європейської дипломатії наголосив, що підтримка України була правильним рішенням. Тому що ЗСУ продовжують відвойовувати свої території.

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Країни Євросоюзу планують ухвалити рішення щодо розширення місії щодо навчання українських бійців. Про це повідомляється на сайті ЄС.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що навчальна місія для української армії почне працювати вже за кілька тижнів. 14 листопада буде ухвалено рішення про початок її роботи. Місія базуватиметься у Польщі, а багато інших країн братимуть у ній участь. Оперативний штаб перебуватиме у Брюсселі, там координуватимуть її роботу на стратегічному рівні.

"Ми маємо продовжувати підтримку України як військову, так й економічну, посилюючи тиск на Росію. Ми обговоримо обсяг нашої військової допомоги, яка більша, ніж повідомляють деякі ЗМІ", — додав Боррель.

Також він додав, що обрана стратегія ЄС щодо підтримки Україна виявилася дуже гарною. ЗСУ вибили ворога з Херсона. Тому варто продовжувати підтримку України військовими потужностями.

Місія EUMAM Ukraine розрахована на два роки, і її бюджет становитиме 106,7 млн євро. Навчання забезпечить координацію з двосторонніми заходами країн-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами. Натомість місія не обмежується лише країнами ЄС, до неї можуть входити й треті країни.

Нагадаємо, Боррель заявив, що армія РФ буде повністю знищена, якщо Путін застосує ядерну зброю. Відповідь буде не ядерна, але потужна.

Також повідомлялося, що ЄС збільшить військову допомогу Україні до 3 мільярдів євро. Серед них виділено за рахунок ресурсів Європейського фонду світу.