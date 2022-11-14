Оккупанты разграбили Херсонскую библиотеку имени Олеся Гончара: вывезли бесценные издания

В руки оккупантов попали дореволюционные труды региона. Украденные книги были ценным источником для научных исследований, посвященных истории Херсонской губернии.

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За время оккупации Херсона, российские военные вывезли из библиотеки имени Олеся Гончара редкие дореволюционные издания. О потере сообщили на странице Херсонского городского совета в Telegram.

В публикации говорится, что Херсонская библиотека была хранилищем для одной из крупнейших коллекций книг, изданных на территории Херсонской губернии в дореволюционные времена. По словам директора книгохранилища Надежды Коротун, издания служили источником информации для исследователей, краеведов, студентов и преподавателей.

"Уничтожено информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины. Нам больно это воспринять! Надеемся и верим, что это коллекция вернется в родную Гончаровку", — сказала она.

За время пребывания на территории Херсонской области оккупанты также опустошили музейные фонды. Так, по данным Центра национального сопротивления, ВС РФ вывезли на территорию оккупированного Крыма более 15 тысяч экспонатов. В частности, был ограблен Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненка.

Среди украденных полотен числятся иконы, написанные на рубеже XVII- XX веков, украинская живопись второй половины XIX- начала XX века, а также работы современных отечественных художников. Всего сообщается о четырех грузовиках с награбленным, прибывших в Симферополь из Херсона, Новой Каховки и прочих населенных пунктов региона.

Напомним, что военнослужащие РФ похитили из Херсонского зоопарка енота и других животных. О перемещении зверей стало известно благодаря видеоролику, опубликованному на канале владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова. Он отметил, что о вывозе животных его попросили представители оккупационной администрации.

Еще Фокус писал о том, что в Новой Каховке россияне вывезли оборудование с коньячного завода "Таврия". Мэр города отмечает, что захватчиков могли заинтересовать автоматические линии разлива, а также спирт, используемый для создания коллекционного коньяка.