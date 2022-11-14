Окупанти пограбували Херсонську бібліотеку імені Олеся Гончара: вивезли безцінні видання

До рук російських загарбників потрапили дореволюційні праці Херсонщини. Вкрадені книги були цінним джерелом для наукових досліджень, присвячених історії Херсонської губернії.

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За час окупації Херсона російські військові вивезли з бібліотеки імені Олеся Гончара рідкісні дореволюційні видання. Про втрату повідомили на сторінці Херсонської міської ради у Telegram.

У публікації йдеться про те, що Херсонська бібліотека була сховищем для однієї з найбільших колекцій книг, виданих на території Херсонської губернії в дореволюційні часи. За словами директора книгосховища Надії Коротун, видання служили джерелом інформації для дослідників, краєзнавців, студентів та викладачів.

"Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України. Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки!", — каже Надія Коротун.

З час перебування на території Херсонської області російські загарбники також спустошили музейні фонди. Так, за даними Центру національного спротиву, росіяни вивезли на територію окупованого Криму понад 15 тисяч експонатів. Зокрема, було пограбовано Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Серед вкрадених полотен є ікони, написані на рубежі XVII-XX століть, український живопис другої половини XIX-початку XX століття, а також роботи сучасних вітчизняних художників. Всього повідомляється про чотири вантажівки з награбованим, які прибули до Сімферополя з Херсона, Нової Каховки та інших населених пунктів регіону.

Нагадаємо, що військовослужбовці Російської Федерації викрали з Херсонського зоопарку єнота та інших тварин. Про переміщення звірів стало відомо завдяки відеоролику, опублікованому на каналі власника кримського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова. Він наголосив, що про вивезення тварин його попросили представники окупаційної адміністрації Херсонської області.

Ще Фокус писав про те, що у Новій Каховці росіяни вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія". Мер міста зазначає, що загарбників могли зацікавити автоматичні лінії розливу, а також спирт, який використовується для створення колекційного коньяку.