Если не работают сирены: киеявлянам объяснили, где и как следить за воздушной тревогой

Киевлян просят пользоваться радиоприемниками на батарейках, с помощью которых можно узнавать об опасности ракетных обстрелов в столице.

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В результате массированного обстрела Киева ВС РФ, который произошел во вторник, 15 ноября, в столице могут перестать работать сирены воздушной тревоги. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.

В городской администрации объяснили, что электросирены могут не работать, так как ракетная атака россиян повредила объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и области.

Киевлянам и гостям столицы посоветовали следить за отбоем воздушной тревоги в приложении "Киев Цифровой", а также в Телеграм-канале городской администрации.

Кроме того, узнать о начале и конце воздушной тревоги можно с помощью обычных радиоприемников, работающих на батарейках.

Обстрел Киева 15 ноября: что известно

Российские военные во второй половине дня 15 ноября нанесли повторный удар крылатыми ракетами по Киеву.

По информации мера столицы, от ракетной атаки российских оккупантов пострадала многоэтажка в Печерском районе города.

Несколько ранее Виталий Кличко проинформировал в своем официальном канале в Телеграм о том, что во время первой ракетной атаки оккупантов на город ракеты попали в два многоэтажных дома на Печерске. В зданиях вспыхнул пожар. По словам мэра, на месте уже работают спасатели, полиция и медики.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали о последствиях массированного ракетного удара ВС РФ. Ракетные удары, как отмечает Кирилл Тимошенко, осуществлялись по объектам критической инфраструктуры, в результате чего сложилась критическая ситуация в энергосистеме.

Фокус уже писал, что 15 ноября Россия осуществила массированный обстрел Украины, выпустив в направлении украинских городов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги в нескольких регионах страны прогремели взрывы.