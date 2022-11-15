Якщо не працюють сирени: кияни пояснили, де та як стежити за повітряною тривогою

Киян просять користуватися радіоприймачами на батарейках, за допомогою яких можна дізнаватися про небезпеку ракетних обстрілів у столиці.

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Унаслідок масованого обстрілу Києва ЗС РФ, який стався у вівторок, 15 листопада, у столиці можуть перестати працювати сирени повітряної тривоги. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.

У міській адміністрації пояснили, що електросирени можуть не працювати, оскільки ракетна атака росіян пошкодила об'єкти енергетичної інфраструктури в Києві й області.

Киянам і гостям столиці порадили стежити за відбоєм повітряної тривоги в додатку "Київ Цифрової", а також у телеграм-каналі міської адміністрації.

Крім того, дізнатися про початок і кінець повітряної тривоги можна за допомогою звичайних радіоприймачів, що працюють на батарейках.

Обстріл Києва 15 листопада: що відомо

Російські військові в другій половині дня 15 листопада завдали повторного удару крилатими ракетами по Києву.

За інформацією мера столиці, від ракетної атаки російських окупантів постраждала багатоповерхівка в Печерському районі міста.

Дещо раніше Віталій Кличко поінформував у своєму офіційному каналі в телеграмі про те, що під час першої ракетної атаки окупантів на місто ракети поцілили у два багатоповерхові будинки на Печерську. У будівлях спалахнула пожежа. За словами мера, на місці вже працюють рятувальники, поліція та медики.

Нагадаємо, в Офісі президента України розповіли про наслідки масованого ракетного удару ЗС РФ. Ракетні удари, як зазначає Кирило Тимошенко, здійснювалися по об'єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого склалася критична ситуація в енергосистемі.

Фокус уже писав, що 15 листопада Росія здійснила масований обстріл України, випустивши в напрямку українських міст десятки крилатих ракет. Після оголошення повітряної тривоги в кількох регіонах країни пролунали вибухи.