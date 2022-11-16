Два варианта действий Путина, но он может выбрать только один, — эксперт

Политолог Рамиз Юнус считает, что капитулировать президент РФ не собирается и поэтому постарается действовать максимально жестко.

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У Путина сейчас два варианта: первый – продолжать жесткую линию, идти до конца, а второй – капитулировать. Об этом в интервью Фокусу сказал политолог Рамиз Юнус.

"Капитулировать он не собирается и поэтому постарается действовать максимально жестко. Но это опасно тем, что внутри страны репутационная, идеологическая ситуация идет в сторону усиления политического кризиса. В результате будет разброс и шатание и во внутриполитических элитах в РФ", — сказал Юнус.

По словам политолога, наверняка есть люди, хотевшие поквитаться с Пригожиным или Кадыровым, которые сейчас впереди.

"Закон жанра: когда в тоталитарных странах случаются глобальные события и огромные проблемы на внешнем фронте, происходит ужесточение ситуации внутри страны. Но пока у Путина не получается как на информационном поле, так и на внешнем рынке, ему важен успех на поле боя. Неслучайно он отправлял Патрушева (секретаря Совета безопасности России, – ред.) в Тегеран. Наверняка, эмиссары едут и в Северную Корею. И Китай, и Индию будут просить о помощи. России необходимы дополнительные ресурсы. Удары в октябре по инфраструктурным объектам оказались слабее, что удары 24 февраля. Если тогда Украина не сломалась, когда поддержки у нее не было, то почему это должно произойти сейчас, когда поддержи намного больше", — продолжил политолог.

Юнус думает, что поддержка Украины со стороны Запада будет только усиливаться.

"Результаты выборов в США свидетельствуют, общественное мнение заставляет политический истеблишмент завершить эту войну победой Украины. Сторонники Трампа, которые выступали за прекращение поддержки Украины, в массе своей потерпели фиаско. Демократы не проиграли, но и республиканцы не победили. У Украины остается двухпартийная поддержка. Есть также поддержка независимых людей, не сторонников той или иной партии. Старый и новый составы Конгресса будут спорить о внутренних вопросах, но не об Украине – Америка пойдет с вами до конца", — резюмировал єксперт.

Напомним, в Офисе президента Украины высмеяли Путина и спрогнозировали смуту в РФ. Российский президент построил неэффективную систему, обреченную на крах, а после победы Украины в войне российские элиты "сами себя съедят", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, политолог Марк Фейгин объяснил, как в РФ оправдывают Путина за провал в Херсоне. Российский правозащитник считает, что президент России лично принимал решение по отступлению войск с правого берега Днепра. Из-за того, что решение было тяжелым и непопулярным, Путин стремится от него дистанцироваться и не комментировать.