Два варіанти дій Путіна, але він може обрати лише один, — експерт

Політолог Раміз Юнус вважає, що капітулювати президент РФ не збирається і тому намагатиметься діяти максимально жорстко.

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У Путіна зараз два варіанти: перший — продовжувати жорстку лінію, йти до кінця, а другий — капітулювати. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав політолог Раміз Юнус.

"Капітулювати він не збирається і тому намагатиметься діяти максимально жорстко. Але це небезпечно тим, що всередині країни репутаційна, ідеологічна ситуація йде у бік посилення політичної кризи. В результаті буде розкид і хитання й у внутрішньополітичних елітах у РФ", — сказав Юнус.

За словами політолога, напевно, є люди, які хотіли б поквитатися з Пригожиним або Кадировим, які зараз попереду.

"Закон жанру: коли в тоталітарних країнах трапляються глобальні події та величезні проблеми на зовнішньому фронті, відбувається посилення ситуації всередині країни. Але поки у Путіна не виходить як на інформаційному полі, так і на зовнішньому ринку, йому важливий успіх на полі бою. Невипадково він відправляв Патрушева (секретаря Ради Безпеки Росії, — ред.) у Тегеран. Напевно, емісари їдуть і до Північної Кореї. І Китай, і Індію проситимуть про допомогу. Росії необхідні додаткові ресурси. Удари в жовтні по інфраструктурних об'єктах виявилися слабшими, за удари 24 лютого. Якщо тоді Україна не зламалася, коли підтримки у неї не було, то чому це має статися зараз, коли підтримки набагато більше", — продовжив політолог.

Юнус думає, що підтримка України з боку Заходу лише посилюватиметься.

"Результати виборів у США свідчать, громадська думка змушує політичний істеблішмент завершити цю війну перемогою України. Прихильники Трампа, які виступали за припинення підтримки України, загалом зазнали фіаско. Демократи не програли, але й республіканці не перемогли. В України залишається двопартійна підтримка. Є також підтримка незалежних людей, не прихильників тієї чи іншої партії. Старий і новий склад Конгресу сперечатимуться про внутрішні питання, але не про Україну — Америка піде з вами до кінця", — резюмував експерт.

Нагадаємо, в Офісі президента України висміяли Путіна та спрогнозували смуту у РФ. Російський президент побудував неефективну систему, приречену на крах, а після перемоги України у війні російські еліти самі себе з'їдять, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Крім того, політолог Марк Фейгін пояснив, як у РФ виправдовують Путіна за провал у Херсоні. Російський правозахисник вважає, що президент Росії особисто ухвалював рішення щодо відступу військ з правого берега Дніпра. Через те, що рішення було важким та непопулярним, Путін прагне від нього дистанціюватись і не коментувати.