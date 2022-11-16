Схема "погані бояри": Фейгін пояснив, як у РФ виправдовують Путіна за провал у Херсоні

Російський правозахисник вважає, що президент Росії особисто ухвалював рішення щодо відступу військ із правого берега Дніпра. Через те, що рішення було важким і непопулярним, Путін прагне від нього дистанціюватися та не коментувати.

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Кремль намагається виправдовувати президента Володимира Путіна за провали в окупованій Херсонській області, перекладаючи провину на Міністерство оборони РФ. Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Як розповідає експерт, російський лідер особисто ухвалював рішення про відхід ЗС РФ із правого берега Дніпра.

"Звичайно, рішення ухвалював тільки Путін. Це було зрозуміло навіть за тим, як воно реалізовувалося. Причому не миттєво", — прокоментував Фейгін.

Він нагадав, що командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін заздалегідь попереджав про "непрості рішення" в окупованій Херсонській області.

"Ієрархія [в Кремлі така], що всі такі рішення узгоджуються заздалегідь, все було обговорено та продумано", — розповів правозахисник.

Через те, що рішення було непопулярним і складним, Путін постарався максимально від нього відсторонитися та не коментувати. Його прессекретар Дмитро Пєсков із усіма питаннями на цю тему відсилає до міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Цілком схоже на схему, що в усьому винні бояри, а цар не винен. Але ухвалював рішення він", — додає Фейгін.

Однак ця схема не спрацює, коли Путін програє війну, упевнений він.

"Війну починав Путін, зрештою, він — верховний головнокомандувач. Те, що він намагається дистанціюватися, не означає, що він просто так зможе зняти із себе відповідальність. Буде складно переконати населення, що він би війну виграв, а генерали програли", — резюмує експерт.

Нагадаємо, країни G20 зробили спільну заяву через масовану ракетну атаку РФ 15 листопада. Лідери держав "Великої двадцятки" засудили масовані удари Росії по українських регіонах і висловили співчуття Польщі.

Раніше Фокус писав про те, що окупаційна адміністрація Запорізької області готується до масштабного контрнаступу ЗСУ в регіоні до кінця поточного року.