Схема "плохие бояре": Фейгин объяснил, как в РФ оправдывают Путина за провал в Херсоне

Российский правозащитник считает, что президент России лично принимал решение по отступлению войск с правого берега Днепра. Из-за того, что решение было тяжелым и непопулярным, Путин стремится от него дистанцироваться и не комментировать.

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Кремль пытается оправдывать президента Владимира Путина за провалы в оккупированной Херсонской области, перекладывая вину на Министерство обороны РФ. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в интервью изданию "Обозреватель".

Как рассказывает эксперт, российский лидер лично принимал решение об отходе ВС РФ с правого берега Днепра.

"Конечно, решение принимал только Путин. Это было понятно даже по тому, как оно реализовывалось. Причем не одномоментно", –– прокомментировал Фейгин.

Он напомнил, что командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заранее предупреждал о "непростых решениях" в оккупированной Херсонской области.

"Иерархия [в Кремле такова], что все такие решения согласовываются заранее, все было обсуждено и продумано", –– рассказал правозащитник.

Из-за того, что решение было непопулярным и сложным, Путин постарался максимально от него отстраниться и не комментировать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков со всеми вопросами на эту тему отсылает к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Вполне похоже на схему, что во всем виноваты бояре, а царь ни при чем. Но принимал-то решение он", –– добавляет Фейгин.

Однако эта схема не сработает, когда Путин проиграет войну, уверен он.

"Войну начинал Путин, в конце концов, он –– верховный главнокомандующий. То, что он пытается дистанцироваться, не означает, что он просто так сможет снять с себя ответственность. Будет сложно убедить население, что он бы войну выиграл, а генералы проиграли", –– резюмирует эксперт.

Напомним, страны G20 сделали совместное заявление из-за массированной ракетной атаки РФ 15 ноября. Лидеры государств "Большой двадцатки" осудили массированные удары России по украинским регионам и выразили соболезнования Польше.

Ранее Фокус писал о том, что оккупационная администрация Запорожской области готовится к масштабному контрнаступлению ВСУ в регионе до конца текущего года.