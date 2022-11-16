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Военный Фокус Российско-украинская война Украина деоккупировала Херсон

Схема "плохие бояре": Фейгин объяснил, как в РФ оправдывают Путина за провал в Херсоне

владимир путин, кремль, ответственность, политика, минобороны рф
Путину пока удается перекладывать ответственность на Минобороны РФ, но все важные решения принимает лично он

Российский правозащитник считает, что президент России лично принимал решение по отступлению войск с правого берега Днепра. Из-за того, что решение было тяжелым и непопулярным, Путин стремится от него дистанцироваться и не комментировать.

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Кремль пытается оправдывать президента Владимира Путина за провалы в оккупированной Херсонской области, перекладывая вину на Министерство обороны РФ. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в интервью изданию "Обозреватель".

Как рассказывает эксперт, российский лидер лично принимал решение об отходе ВС РФ с правого берега Днепра.

"Конечно, решение принимал только Путин. Это было понятно даже по тому, как оно реализовывалось. Причем не одномоментно", –– прокомментировал Фейгин.

Он напомнил, что командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заранее предупреждал о "непростых решениях" в оккупированной Херсонской области.

"Иерархия [в Кремле такова], что все такие решения согласовываются заранее, все было обсуждено и продумано", –– рассказал правозащитник.

Из-за того, что решение было непопулярным и сложным, Путин постарался максимально от него отстраниться и не комментировать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков со всеми вопросами на эту тему отсылает к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Вполне похоже на схему, что во всем виноваты бояре, а царь ни при чем. Но принимал-то решение он", –– добавляет Фейгин.

Однако эта схема не сработает, когда Путин проиграет войну, уверен он.

"Войну начинал Путин, в конце концов, он –– верховный главнокомандующий. То, что он пытается дистанцироваться, не означает, что он просто так сможет снять с себя ответственность. Будет сложно убедить население, что он бы войну выиграл, а генералы проиграли", –– резюмирует эксперт.

Напомним, страны G20 сделали совместное заявление из-за массированной ракетной атаки РФ 15 ноября. Лидеры государств "Большой двадцатки" осудили массированные удары России по украинским регионам и выразили соболезнования Польше.

Ранее Фокус писал о том, что оккупационная администрация Запорожской области готовится к масштабному контрнаступлению ВСУ в регионе до конца текущего года.