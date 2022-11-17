"Российские военные очень страдают": Марки Милли рассказал, стоит ли Украине начать переговоры с РФ

По словам американского военного, необходимо вести переговоры с противником тогда, когда он слаб.

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Американский генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, заявил, что Киев должен рассматривать предстоящую зиму как возможность для переговоров с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, США будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. Кроме того, Украина сама должна решать, при каких условиях и как она будет вести переговоры с Россией. Однако он уверен, что сезонный сдвиг может открыть "окно" для политического решения конфликта. Милли сказал, что вытеснить РФ с территории Украины полностью будет очень трудной задачей.

При этом генерал заявил, что вероятность того, что Россия одержит победу в войне практически равна нулю. Он сказал, что масштабные поражения Москвы в войне дадут Киеву преимущество в случае возобновления мирных переговоров.

"Россия сейчас на спине. Российские военные очень страдают. Вы хотите вести переговоры в то время, когда вы сильны, а ваш оппонент слаб", — сказал Милли на пресс-конференции вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.

Издание пишет, официальные лица США ожидают, что в ближайшие месяцы линия фронта укрепится, поскольку грязь и мокрая земля усложняет тактические возможности для боя. Остин сказал, что роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы обеспечить Украине средства для достижения своих целей.

Ранее Фокус сообщал, что Россия проиграла в Украине стратегически, операционно и тактически. По словам американского генерала, по всей линии фронта украинцы добивались успеха за успехом, тогда как россияне всякий раз проваливались.

Также напомним, что Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО. По словам польского политика, Россия хочет посеять хаос и напугать Европу. Однако Польша не поддается и последовательно проводит свою политику.

Еще сообщалось, что США и Китай могут уже обсуждать, как будет жить мир после Путина. Политолог Рамиз Юнус считает, что у лидеров США и Китая сейчас много тем для беседы, включая послевоенное устройство мира, где у каждой страны должна быть своя роль.