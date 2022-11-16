США и Китай могут уже обсуждать, как будет жить мир после Путина

Политолог Рамиз Юнус считает, что у лидеров США и Китая сейчас много тем для беседы, включая послевоенное устройство мира, где у каждой страны должна быть своя роль.

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У лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена много тем для беседы, включая послевоенное устройство мира. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Рамиз Юнус.

"Си Цзиньпин с Байденом в личной доверительной беседе, конечно, могут говорить. Но не публично. Разве в Тегеране в 1943-м говорили о том, что в 1944-м откроется второй фронт, в 1945-м завершится вона, какой будет новый мир? Нет. Сначала надо было завершить войну. И об этом говорили в публичной плоскости. Думаю, у лидеров США и Китая сейчас много тем для беседы, включая послевоенное устройство мира, где у каждой страны должна быть своя роль, свои интересы", – сказал он.

Заметим, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров между Украиной и РФ.

В ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 15 ноября сделал заявление, в котором выступил за прекращение огня в Украине и за новые этапы мирных переговоров.

Председатель КПК считает, что хотя Москва и Киев должны возобновить переговоры, США и блок НАТО должны начать переговоры с Россией. По мнению политологов это говорит о том, что Пекин рассматривает ситуацию не в контексте вторжения России в Украину, а считает РФ, США и НАТО непосредственными сторонами конфликта.

Таким образом Си Цзиньпин использовал излюбленный прием и возложил всю вину в войне на НАТО и США, призывая признать "законные интересы безопасности всех сторон".

Напомним, в Индонезии 15 ноября стартовал саммит G20. Он стал самым насыщенным и напряженным за более чем 20 лет существования площадки.

Фокус также писал, что президент России Владимир Путин может отсутствовать на саммите G20, но все равно будет в центре внимания мировых лидеров, борющихся с последствиями войны РФ против Украины. Пропустив встречу на Бали и саммиты АСЕАН и АТЭС в этом месяце, российский лидер решил остаться "полностью в стороне".