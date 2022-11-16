США та Китай можуть уже обговорювати, як житиме світ після Путіна

Політолог Раміз Юнус вважає, що у лідерів США та Китаю зараз багато тем для бесіди, включаючи повоєнний устрій світу, де кожна країна має мати свою роль.

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У лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена багато тем для бесіди, включаючи післявоєнний устрій світу. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Раміз Юнус.

"Сі Цзіньпін з Байденом в особистій довірчій бесіді, звичайно, можуть говорити. Але не публічно. Хіба в Тегерані 1943 говорили про те, що 1944 відкриється другий фронт, 1945 завершиться вона, який буде новий світ. Ні. Спочатку треба було завершити війну. І про це говорили в публічній площині. Думаю, у лідерів США і Китаю зараз багато тем для бесіди, включаючи повоєнний устрій світу, де кожна країна має мати свою роль, свої інтереси", — сказав він.

Зауважимо, що лідер КНР Сі Цзіньпін закликав до поновлення переговорів між Україною та РФ.

Під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 15 листопада зробив заяву, в якій виступив за припинення вогню в Україні та нові етапи мирних переговорів.

Голова КПК вважає, що хоча Москва та Київ мають відновити переговори, США та блок НАТО мають розпочати переговори з Росією. На думку політологів, це говорить про те, що Пекін розглядає ситуацію не в контексті вторгнення Росії в Україну, а вважає РФ, США та НАТО безпосередніми сторонами конфлікту.

Таким чином Сі Цзіньпін використав улюблений прийом і поклав усю провину у війні на НАТО та США, закликаючи визнати "законні інтереси безпеки всіх сторін".

Нагадаємо, в Індонезії 15 листопада стартував саміт G20. Він став найнасиченішим та найнапруженішим за понад 20 років існування майданчика.

Фокус також писав, що президент Росії Володимир Путін може бути відсутнім на саміті G20, але все одно буде в центрі уваги світових лідерів, які борються з наслідками війни РФ проти України. Пропустивши зустріч на Балі та саміти АСЕАН та АТЕС цього місяця, російський лідер вирішив залишитися "повністю осторонь".