"Російські військові дуже страждають": Маркі Міллі розповів, чи варто Україні розпочати переговори з РФ

За словами американського військового, необхідно вести переговори з противником тоді, коли він слабкий.

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Американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, заявив, що Київ має розглядати зиму як можливість для переговорів з Росією. Про це повідомляє The Washington Post.

За його словами, США підтримуватимуть Україну доти, доки це буде потрібно. Крім того, Україна сама має вирішувати, за яких умов і як вона вестиме переговори з Росією. Однак він упевнений, що сезонний зсув може відкрити вікно для політичного вирішення конфлікту. Міллі сказав, що витіснити РФ із території України повністю буде дуже важким завданням.

При цьому генерал заявив, що ймовірність того, що Росія здобуде перемогу у війні, практично дорівнює нулю. Він сказав, що масштабні поразки Москви у війні дадуть Києву перевагу у разі відновлення мирних переговорів.

"Росія зараз на спині. Російські військові дуже страждають. Ви хочете вести переговори в той час, коли ви сильні, а ваш опонент слабкий", — сказав Міллі на пресконференції разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Видання пише, офіційні особи США очікують, що найближчими місяцями лінія фронту зміцниться, оскільки бруд і мокра земля ускладнює тактичні можливості для бою. Остін сказав, що роль Сполучених Штатів полягає у тому, щоб забезпечити Україні кошти для досягнення своїх цілей.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія програла в Україні стратегічно, операційно та тактично. За словами американського генерала, по всій лінії фронту українці досягали успіху за успіхом, тоді як росіяни щоразу провалювалися.

Також нагадаємо, що Польща не задіятиме статтю 4 Договору про НАТО. За словами польського політика, Росія хоче посіяти хаос та налякати Європу. Однак Польща не піддається та послідовно проводить свою політику.

Ще повідомлялося, що США та Китай можуть уже обговорювати, як житиме мир після Путіна. Політолог Раміз Юнус вважає, що у лідерів США та Китаю зараз багато тем для бесіди, включаючи повоєнний устрій світу, де кожна країна має мати свою роль.