Российская группировка в Черном море уменьшилась до 7 кораблей, — ОК "Юг"
Уменьшение численности вражеских кораблей связано со штормовой погодой. Но есть вероятность, что противник увеличит количество единиц флота для нанесения удара.
Штормовая погода в Черном море вынудила Военно-морские силы РФ уменьшить группировку военных кораблей до 7 единиц, сообщает в Оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что корабли угрожают 4 ракетами "Калибр", однако существует вероятность, что враг использует дополнительные единицы флота для нанесения ударов.
"В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель", — говорится в сообщении.
Ситуация в Черном море
Специалист по морскому вооружению и обозреватель журнала Forbes Эйч-Ай Саттон сообщил, что после атаки на российские корабли Черноморского флота 29 октября, командование побаивается выводить в открытое море часть кораблей. При этом он отметил, что Россия не может усилить свой флот в регионе, поскольку этому препятствует Турция с самого начала полномасштабной войны в Украине.
"Еще несколько недель назад это было немыслимо! Никаких российских военных кораблей, патрулирующих за пределами порта, не видно", — написал Саттон, уточнив при этом, что оба фрегата класса "Адмирал Григорович" находились в порту.Важно
Ранее сообщалось, что 14 ноября среди 12 боевых кораблей Черноморского флота РФ не было выведено в акваторию ни одного ракетоносца с "Калибрами" на борту.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага и районам скопления живой силы и техники на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы. В течение 15 ноября украинские подразделения выполнили более 50 огневых заданий на этом направлении.