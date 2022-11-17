Російське угруповання в Чорному морі зменшилося до 7 кораблів, — ОК "Південь"

Зменшення чисельності ворожих кораблів пов'язане зі штормовою погодою. Але є ймовірність, що противник збільшить кількість одиниць флоту для удару.

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Штормова погода у Чорному морі змусила Військово-морські сили РФ зменшити угруповання військових кораблів до 7 одиниць, повідомляє в Оперативному командуванні "Південь".

Наголошується, що кораблі загрожують 4 ракетами "Калібр", проте існує ймовірність, що ворог використовує додаткові одиниці флоту для завдання ударів.

"У Чорному морі з роздмухуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій", — йдеться у повідомленні.

Ситуація у Чорному морі

Фахівець з морського озброєння та оглядач журналу Forbes Ейч-Ай Саттон повідомив, що після атаки на російські кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня командування побоюється виводити у відкрите море частину кораблів. При цьому він зазначив, що Росія не може посилити свій флот у регіоні, оскільки цьому перешкоджає Туреччина від початку повномасштабної війни в Україні.

"Ще кілька тижнів тому це було немислимо! Жодних російських військових кораблів, які патрулюють за межами порту, не видно", — написав Саттон, уточнивши при цьому, що обидва фрегати класу "Адмірал Григорович" перебували в порту.

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Раніше повідомлялося, що 14 листопада серед 12 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ не було виведено в акваторію жодного ракетоносця з "Калібрами" на борту.

Збройні сили України завдали ударів по позиціях ворога та районах скупчення живої сили і техніки на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси. Упродовж 15 листопада українські підрозділи виконали понад 50 вогневих завдань на цьому напрямі.