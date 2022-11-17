Только победа Украины позволит привлечь к суду виновных в катастрофе МH17, — Резников

Главы Минобороны Украины приветствовал вердикт Гаагского суда по делу MH17, подтвердившего первоначальный вывод о том, что именно российский ЗРК БУК сбил пассажирский лайнер.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ни страна-террорист, ни ее военные преступники не собираются отбывать наказание. Более того, преступления продолжаются — и только военная победа Украины над Россией позволит привести приговор в исполнение. Об этом Резников написал в Twitter.

Вместе с тем, глава Минобороны приветствовал вердикт Гаагского суда по делу MH17, который подтвердил вывод следственной группы о том, что именно российский ЗРК БУК сбил пассажирский лайнер.

По решению суда, главарь боевиков Игорь Гиркин-Стрелков вместе со своими "подчиненными" — Леонидом Харченко и Сергеем Дубинским — заочно осуждены на пожизненное заключение.

Более того, суд назначил компенсацию родственникам погибших в катастрофе МН17 — более чем 16 млн евро.

Напомним, что в РФ назвали вердикт Гаагского суда по делу МН17 политическим заказом и не признают решение суда.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ не намерены выдавать Нидерландам виновников катастрофы рейса МН17 — Гиркина и Дубинского. По сообщениям анонимного источника в российских правоохранительных органах, их Нидерландам не выдадут. Российский МИД заявил о том, что сожалеют, что суд Гааги пренебрег некими принципами беспристрастного правосудия.