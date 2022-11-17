Тільки перемога України дозволить залучити до суду винних у катастрофі МH17, — Резніков

Глави Міноборони України привітав вердикт Гаазького суду у справі MH17, який підтвердив початковий висновок про те, що саме російський ЗРК БУК збив пасажирський лайнер.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ні країна-терористка, ні її військові злочинці не мають наміру відбувати покарання. Щобільше, злочини продовжуються — і лише воєнна перемога України над Росією дозволить виконати вирок. Про це Резніков написав у Twitter.

Водночас голова Міноборони привітав вердикт Гаазького суду у справі MH17, який підтвердив висновок слідчої групи про те, що саме російський ЗРК БУК збив пасажирський лайнер.

За рішенням суду, ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна-Стрєлкова разом зі своїми "підлеглими" — Леонідом Харченком і Сергієм Дубинським — заочно засуджено на довічне ув'язнення.

Щобільше, суд призначив компенсацію родичам загиблих у катастрофі МН17 — понад 16 млн євро.

Нагадаємо, що у РФ назвали вердикт Гаазького суду у справі МН17 політичним замовленням і не визнають рішення суду.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ не мають наміру видавати Нідерландам винуватців катастрофи рейсу МН17 — Гіркіна та Дубинського. За повідомленнями анонімного джерела у російських правоохоронних органах, їх Нідерландам не видадуть. Російське МЗС заявило про те, що шкодують, що суд Гааги знехтував деякими принципами неупередженого правосуддя.