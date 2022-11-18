"Учатся на ошибках": российская армия развивается, получая опыт поражений от ВСУ, — аналитик

Эксперт рассказал, что украинское командование показывает себя с лучшей стороны, чем российское, которое готово жертвовать жизнями солдат и офицеров.

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Военный аналитики и директор программы изучения России Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман заявил, что российская армия способна учиться на своих ошибках. Это можно увидеть на примере ее отступления из Херсона, о чем пишет издание The Kyiv Independent.

"Это было организованное отступление, а не бегство, как мы видели в Изюме, с большими потерями и брошенными складами снаряжения. Россия, похоже, вывела большую часть своих оставшихся сил и техники", — сказал он.

По словам аналитика, российские военные не ушли невредимыми, но, тем не менее, ушли организованно в течение нескольких недель. При этом генерал ВС РФ Сергей Суровикин, как считает эксперт, смог научиться социализировать необходимость отступления раньше, чем оно случится.

"Решение Путина аннексировать территорию, которую российские силы не контролируют и не могут защитить, будет изучаться долгие годы как пример того, чего не следует делать", — сказал Кофман.

Он также заявил, что Херсон является значительной победой для Украины. Подход украинского командования состоял в том, чтобы найти компромисс, между тем, чтобы вынудить россиян покинуть город и сохранить жизни своих солдат и гражданских. Кофман назвал такой подход разумным. По его мнению, он лучше характеризует украинское командование.

Разумный выбор российского командования

Как заявил Старший советник Центра стратегических и международных исследований, полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан, у российских войск в Херсоне дисциплина была выше, чем у войск в Изюме. Кроме того, ими управляли лучшие командиры. Об этом пишет Newsweek.

По словам Канчиана, хотя отступление в Херсоне нанесло президенту России Владимиру Путину политический удар в военном отношении это отступление было разумным выбором, который был реализован хорошо.

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь передала РФ больше 200 единиц военной техники. По информации расследователей, ВС РФ получили от Беларуси танки, "Уралы" и БМП, которые они могут использовать в войне с Украиной.

Еще напомним, что командующий ССО Украины рассказал о работе бойцов. Бойцы изучили местность перед вторжением, что помогло наладить местное сопротивление для борьбы с оккупантами.