"Вчаться на помилках": російська армія розвивається, отримуючи досвід поразок від ЗСУ, — аналітик.

Експерт розповів, що українське командування показує себе з кращого боку, ніж російське, яке готове жертвувати життя солдатів і офіцерів.

Related video

Військовий аналітики та директор програми вивчення Росії Центру військово-морського аналізу (CNA) Майкл Кофман заявив, що російська армія здатна навчатися на своїх помилках. Це можна побачити на прикладі її відступу із Херсона, про що пише видання The Kyiv Independent.

"Це був організований відступ, а не втеча, як ми бачили в Ізюмі, з великими втратами і покинутими складами спорядження. Росія, схоже, вивела більшу частину своїх сил і техніки, що залишилися", — сказав він.

За словами аналітика, російські військові не пішли неушкодженими, проте пішли організовано протягом кількох тижнів. При цьому генерал ЗС РФ Сергій Суровікін, як вважає експерт, зміг навчитися соціалізувати необхідність відступу раніше, ніж вона станеться.

"Рішення Путіна анексувати територію, яку російські сили не контролюють і не можуть захистити, вивчатиметься довгі роки як приклад того, чого не слід робити", — сказав Кофман.

Він також заявив, що Херсон є значною перемогою для України. Підхід українського командування полягав у тому, щоб знайти компроміс, тим часом, щоб змусити росіян залишити місто та зберегти життя своїх солдатів та цивільних. Кофман назвав такий підхід розумним. На його думку, він найкраще характеризує українське командування.

Розумний вибір російського командування

Як заявив Старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, полковник морської піхоти у відставці Марк Канчіан, у російських військ у Херсоні дисципліна була вищою, ніж у військ в Ізюмі. Крім того, ними керували найкращі командири. Про це пише Newsweek.

За словами Канчіана, хоча відступ у Херсоні завдав президенту Росії Володимиру Путіну політичного удару у військовому відношенні цей відступ був розумним вибором, який було реалізовано добре.

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь передала РФ понад 200 одиниць військової техніки. За інформацією розслідувачів, ЗС РФ отримали від Білорусі танки, "Урали" та БМП, які вони можуть використати у війні з Україною.

Ще нагадаємо, що командувач СЗГ України розповів про роботу бійців. Бійці вивчили місцевість перед вторгненням, що допомогло налагодити місцевий опір боротьби з окупантами.