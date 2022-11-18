"Будет труднее": аналитики ISW предположили, как ВСУ будут отбивать у оккупантов восток Херсонщины

Аналитики заявили, что ВСУ будут обстреливать ограниченные пути снабжения российской группировки, которые тянутся из оккупированного в 2014 году Крыма. Войска РФ уже заняли оборонительные позиции.

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Российские силы в восточной части Херсонской области, вероятно, частично уязвимы для украинских атак. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций (КНК) с другими контролируемыми Россией территориями на юге Украины. Геолокационные спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих критических объектов. Однако ВСУ уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.

Аналитики заявили, что в этом районе ограниченное количество автомобильных и железных дорог, а потому российской группировке будет сложнее получать снабжение из оккупированного в 2014 году Крыма.

Правда, как считают в ISW, ВСУ будет куда труднее добиться успеха на востоке Херсонской области, чем ранее на правом берегу Днепра. Предположительно, они смогут помешать усилиям России укрепить и удержать свои новые оборонительные рубежи.

Мобилизация в России продолжается

Также аналитики сообщили, что российские власти продолжают усилия по формированию сил на оккупированной территории Украины и Российской Федерации. Несколько источников сообщили о передвижении российской военной техники на временно оккупированных территориях, предположительно для поддержки прибывающих российских новобранцев.

При этом, как сообщается, в РФ продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой. К примеру, мобилизованные солдаты из Новосибирской области написали рапорты о том, что они недостаточно обучены и поэтому отказались воевать без дополнительной подготовки.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия развивается, получая опыт поражений от ВСУ. Эксперт рассказал, что украинское командование показывает себя с лучшей стороны, чем российское, которое готово жертвовать жизнями солдат и офицеров.

Еще напомним, что друг Путина Берлускони уверен, что сможет склонить главу Кремля к миру. Берлускони хочет войти в историю героем. Он считает, что сможет уговорить российского президента закончить войну. Более того, его намерения будут пользоваться в Италии поддержкой.