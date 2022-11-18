"Буде важче": аналітики ISW припустили, як ЗСУ відбиватимуть у окупантів схід Херсонщини

Аналітики заявили, що ЗСУ обстрілюватимуть обмежені шляхи постачання російського угруповання, які тягнуться з окупованого у 2014 році Криму. Війська РФ вже зайняли оборонні позиції.

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Російські сили у східній частині Херсонської області, мабуть, частково вразливі для українських атак. Про це заявили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, щочерез східну частину Херсонської області проходять кілька великих наземних комунікацій (ВНК) з іншими територіями, що контролюються Росією, на півдні України. Геолокаційні супутникові знімки вказують на те, що російські війська займають оборонні позиції вздовж деяких із цих критичних об'єктів. Однак ЗСУ вже почали завдавати ударів по російських районах зосередження та військових об'єктів на цих маршрутах.

Аналітики заявили, що в цьому районі обмежена кількість автомобільних та залізниць, а тому російському угрупованню буде складніше отримувати постачання з окупованого у 2014 році Криму.

Щоправда, як вважають в ISW, ЗСУ буде набагато важче досягти успіху на сході Херсонської області, ніж раніше на правому березі Дніпра. Імовірно, вони зможуть завадити зусиллям Росії зміцнити та утримати свої нові оборонні рубежі.

Мобілізація в Росії продовжується

Також аналітики повідомили, що російська влада продовжує зусилля щодо формування сил на окупованій території України та Російської Федерації. Декілька джерел повідомили про пересування російської військової техніки на тимчасово окупованих територіях, імовірно для підтримки російських новобранців, що прибувають.

При цьому, як повідомляється, у РФ продовжують стикатися з невдоволенням мобілізованого особового складу та низьким моральним духом на передовій. Наприклад, мобілізовані солдати з Новосибірської області написали рапорти у тому, що вони недостатньо навчені і відмовилися воювати без додаткової підготовки.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія розвивається, отримуючи досвід поразок від ЗСУ. Експерт розповів, що українське командування показує себе з кращого боку, ніж російське, яке готове жертвувати життя солдатів і офіцерів.

Ще нагадаємо, що друг Путіна Берлусконі впевнений, що зможе схилити главу Кремля до миру. Берлусконі хоче увійти до історії героєм. Він вважає, що зможе вмовити російського президента закінчити війну. Більше того, його наміри будуть мати Італію підтримкою.