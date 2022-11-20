ВСУ нанесли удары по объектам россиян под Запорожьем, около 100 раненых, — Генштаб

Позиции ВС РФ, по данным командования, подверглись обстрелу сразу в четырех оккупированных населенных пунктах.

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Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удары по местам скопления живой силы и боевой техники ВС РФ в Запорожской области. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

По данным командования, 19 ноября ВСУ нанесли точные удары по местам скопления вражеской техники и личного состава.

Военные объекты ВС РФ, по данным Генштаба, подверглись обстрелу возле Пологов, Камянки, Михайловки и Энергодара.

В результате ударов оккупанты потеряли ранеными свыше 100 человек.

Помимо этого, как информирует Генштаб, было уничтожено около 20 единиц военной техники и два склада боеприпасов.

Украинская авиация в течение текущих суток, в свою очередь, нанесла шесть ударов: три — по районам, где был размещен личный состав, еще три — по позициям систем ПВО.

Отметим, что ранее в Генштабе объяснили причину частых воздушных тревог в Украине.

Также сообщалось, что украинские морпехи-разведчики сбежали из российского плена.