ВСУ нанесли удары по объектам россиян под Запорожьем, около 100 раненых, — Генштаб
Позиции ВС РФ, по данным командования, подверглись обстрелу сразу в четырех оккупированных населенных пунктах.
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удары по местам скопления живой силы и боевой техники ВС РФ в Запорожской области. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
По данным командования, 19 ноября ВСУ нанесли точные удары по местам скопления вражеской техники и личного состава.
Военные объекты ВС РФ, по данным Генштаба, подверглись обстрелу возле Пологов, Камянки, Михайловки и Энергодара.
В результате ударов оккупанты потеряли ранеными свыше 100 человек.
Помимо этого, как информирует Генштаб, было уничтожено около 20 единиц военной техники и два склада боеприпасов.
Украинская авиация в течение текущих суток, в свою очередь, нанесла шесть ударов: три — по районам, где был размещен личный состав, еще три — по позициям систем ПВО.
Отметим, что ранее в Генштабе объяснили причину частых воздушных тревог в Украине.
Также сообщалось, что украинские морпехи-разведчики сбежали из российского плена.