ЗСУ завдали ударів по об'єктах росіян під Запоріжжям, близько 100 поранених, — Генштаб

Позиції ЗС РФ, за даними командування, зазнали обстрілу відразу в чотирьох окупованих населених пунктах.

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Підрозділи Збройних сил України завдали ударів по місцях скупчення живої сили та бойової техніки ЗС РФ у Запорізькій області. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, 19 листопада ЗСУ завдали точних ударів по місцях скупчення ворожої техніки та особового складу.

Військові об'єкти ЗС РФ, за даними Генштабу, зазнали обстрілу біля Пологів, Кам'янки, Михайлівки та Енергодару.

Внаслідок ударів окупанти втратили пораненими понад 100 людей.

Крім цього, як інформує Генштаб, було знищено близько 20 одиниць військової техніки та два склади боєприпасів.

Українська авіація протягом цієї доби, зі свого боку, завдала шість ударів: три — по районах, де було розміщено особовий склад, ще три — по позиціях систем ППО.

Зазначимо, що раніше у Генштабі пояснили причину частих повітряних тривог в Україні.

Також повідомлялося, що українські морпіхи-розвідники втекли з російського полону.