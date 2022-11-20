У Генштабі назвали причину частих повітряних тривог

Не кожна повітряна тривога означає випуск ракет, проте це завжди попередження про ймовірну небезпеку.

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У Генштабі пояснили часте оголошення повітряної тривоги по всій території України. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у Facebook.

Причиною оголошення небезпеки з повітря стає активність ворожої авіації над Білоруссю. Один з літаків оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які можуть досягти практично будь-якої точки України і які важко збиваються українською ППО.

"Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", що здатні уражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави", — пояснюють у Генштабі ЗСУ.

Білорусь, окрім того, що надала свою територію для російських військ, які планували захопити Київ у лютому 2022, ще й здійснює спільні російсько-білоруські навчання. З території країни впродовж дев'яти місяців запускаються ракети та піднімаються літаки, оснащені ракетами, які влучають об'єкти в Україні.

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