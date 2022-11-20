В Генштабе назвали причину частых воздушных тревог

Не каждая воздушная тревога означает выпуск ракет, однако это всегда предупреждение о вероятной опасности.

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В Генштабе объяснили частое объявление воздушной тревоги по всей территории Украины. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.

Причиной оглашения опасности с воздуха становится активность вражеской авиации над Беларусью. Один из самолетов оснащен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые могут достичь практически любой точки Украины и которые тяжело сбиваются украинской ПВО.

"Самолет Миг-31К, который поднимается с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", — объясняют в Генштабе ВСУ.

Беларусь, кроме того, что предоставила свою территорию для российских войск, которые планировали захватить Киев в феврале 2022, еще и проводит совместные российско-белорусские учения. С территории страны на протяжении девяти месяцев запускаются ракеты и поднимаются самолеты, оснащенные ракетами, попадающими в объекты в Украине.

Напомним, в Офисе президента озвучили потребности ВСУ перед зимой 2022/23.

Также Фокус писал о возвращении украинских морпехов из плена.