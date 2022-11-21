Под Мелитополем была уничтожена военная база ВС РФ, — мэр (фото)

На объекте, по словам Ивана Федорова, размещался личный состав и боевая техника, а информация о потерях ВС РФ уточняется.

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Военная база ВС РФ была уничтожена в оккупированной части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр неподконтрольного Мелитополя Иван Федоров.

Вечером 20 ноября городской голова уточнил, что в Мелитопольском районе прогремели несколько взрывов.

По словам Ивана Федорова, инцидент произошел возле оккупированного населенного пункта Веселое. Других подробностей мэр не сообщил и пообещал в ближайшее время обнародовать новую информацию.

Позже Иван Федоров уточнил, что серия мощных взрывов прогремела на территории военной базы ВС РФ возле села Веселое.

"По уточненной информации, россияне неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов", — продолжил мэр Мелитополя в своем Telegram-канале.

Местные жители, по словам Федорова, сообщили о существенных разрушениях после серии взрывов, а информация о потерях ВС РФ после инцидента уточняется.

[ + – ] Под Мелитополем была уничтожена военная база ВС РФ

Отметим, что в начале ноября в оккупированном Мелитополе была уничтожена еще одна база ВС РФ, которую захватчики обустроили на территории завода "Рефма". По словам мэра неподконтрольного города Ивана Федорова, на военном объекте россияне размещали личный состав.

Также сообщалось, что ВС РФ превратили оккупированный Мелитополь в сплошную военную базу. В город Запорожской области массово прибывают российские военнослужащие из Токмака и с Херсонского направления после передислокации подразделений на левый берег Днепра.