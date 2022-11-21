Під Мелітополем знищено військову базу ЗС РФ, — мер (фото)

На об'єкті, за словами Івана Федорова, розміщувався особовий склад та бойова техніка, а інформація про втрати ЗС РФ уточнюється.

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Військова база ЗС РФ знищена в окупованій частині Запорізької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер непідконтрольного Мелітополя Іван Федоров.

Увечері, 20 листопада, міський голова уточнив, що у Мелітопольському районі пролунало кілька вибухів.

За словами Івана Федорова, інцидент трапився біля окупованого населеного пункту Веселе. Інших подробиць мер не повідомив та пообіцяв найближчим часом оприлюднити нову інформацію.

Пізніше Іван Федоров уточнив, що серія потужних вибухів пролунала на території військової бази ЗС РФ біля села Веселе.

"За уточненою інформацією, росіяни невдало покурили на своїй військовій базі, яка розміщувалася на території одного з фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч із ним дислокувалася військова техніка окупантів", — продовжив мер Мелітополя у своєму Telegram-каналі.

Місцеві жителі, за словами Федорова, повідомили про суттєві руйнування після серії вибухів, а інформація про втрати ЗС РФ після інциденту уточнюється.

[ + – ] Під Мелітополем знищено військову базу ЗС РФ

Зазначимо, що на початку листопада в окупованому Мелітополі було знищено ще одну базу ЗС РФ, яку загарбники облаштували на території заводу "Рефма". За словами мера непідконтрольного міста Івана Федорова, на військовому об'єкті росіяни розміщували особовий склад.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перетворили окупований Мелітополь на суцільну військову базу. До міста Запорізької області масово прибувають російські військовослужбовці з Токмака та Херсонського напрямку після передислокації підрозділів на лівий берег Дніпра.